Burgemeester: ‘Politie-inzet was erop gericht dat demonstranten veilig hun grondrecht konden uitoefenen’

Van Zanen wijst erop dat er zondag twee grote demonstraties in zijn stad waren. De demonstratie van Nederland in Verzet tegen het kabinetsbeleid zou niet officieel zijn aangekondigd. De burgemeester besloot de spontane demonstratie van ‘koffiedrinkers’ in de loop van de middag te ontbinden.



Van Zanen: ,,De demonstratie van Klimaatalarm is goed en veilig verlopen. Politie-inzet was er onder meer op gericht om te zorgen dat ook deze demonstranten veilig hun grondrecht konden uitoefenen.”