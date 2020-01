Burgemeester Remkes tikt hele Haagse gemeentepolitiek streng op de vingers in spontane ‘overpeinzingen’

FNV verzet zich tegen omstreden fiscusbaas op stadhuis: ‘Den Haag kent al teveel onrust’

13 januari De FNV vindt het onverstandig de zwaar omstreden belastingbaas Jaap Uijlenbroek in huis te halen als nieuwe gemeentesecretaris na alle onrust die Haagse ambtenaren afgelopen jaar al over zich heen hebben gekregen. ,,De oproep van de FNV is: ‘Denk even heel goed na of dit de juiste persoon is op dit moment in Den Haag’. Gemeentebestuur, krab jezelf eens goed achter de oren”, zegt bondsman Gijsbert Boggia.