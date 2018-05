Burgemeester sluit vrouwen op in kooien voor Free A Girl

VideoTwaalf uur spenderen in een kooi van 1 bij 2 meter, met alleen wat rijst en water in de maag? WTC-directrice Eveline Steenbergen en advocate Carolien Brederije draaien hun hand er niet voor om. De twee Haagse topvrouwen lieten zich vanochtend door burgemeester Pauline Krikke opsluiten als eerste twee deelnemers van de Lock Me Up-actie van Free A Girl.

Zelf meedoen paste helaas niet in de agenda van de burgemeester. ,,Ik ben hier om mijn steun voor de actie te laten zien. Ik heb groot respect voor de vrouwen die zich twaalf uur laten opsluiten", aldus Pauline Krikke.

In totaal laten negentien topvrouwen en twee topmannen in de regio Den Haag zich in de komende week opsluiten. Elk van hen heeft geprobeerd een minimaal bedrag van 2500 euro op te halen voor het goede doel Free a Girl, dat zich inzet om meisjes uit gedwongen prostitutie te bevrijden.

Quote Met mijn 1,83 meter had het natuurlijk best wat ruimer gekund Carolien Brederije

De grootte van de hokjes waarin de deelnemers 12 uur moeten spenderen, is representatief voor de situatie waarin zo'n 1,2 miljoen meisjes in Indiase bordelen zich dagelijks bevinden. ,,Met mijn 1,83 meter had het natuurlijk best wat ruimer gekund, maar dat is nog niets vergeleken met de ontberingen die de meisjes in werkelijkheid moeten doorstaan", vertelt Carolien Brederije.

Actie

Met de actie willen de deelnemers aandacht vragen voor de Week tegen Kinderprostitutie, die gisteren van start is gegaan. Het doel is om dit jaar een miljoen euro op te halen met de actie. Vorig jaar bedroeg de opbrengst 420.000 euro.

De rest van de Haagse deelnemers worden gedurende de week opgesloten in de kooien in WTC The Hague en restaurant Gusto op het Plein. Ook in het Zoetermeerse Westerpark doen twee deelnemers mee.

