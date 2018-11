Burgemeester speelt op orgel: ‘Ik vind het een hele eer’

Even vragen aanKlaas Tigelaar (ChristenUnie) is 24/7 burgemeester in Leidschendam-Voorburg. Maar in zijn vrije tijd mag hij graag een stuk muziek spelen op het orgel. Voor iedereen te beluisteren in de Haagse Kloosterkerk op 18 november.