Burgemeester: ‘Urenlang stenen gooien en de boel vernielen? Dat hoort niet thuis in Den Haag’

Bij het politiebureau aan de Hoefkade maakte Van Zanen een tussenstop. Daar noemde hij de taferelen van de nacht ervoor ‘volstrekt onacceptabel’: ,,De mensen in de Schilderswijk zijn echt verbijsterd over wat er is gebeurd en ze zijn het spuugzat. Sorry hoor, maar urenlang stenen gooien en vernielingen aanrichten: hoe haal je het in je hoofd?”