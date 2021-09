Burgemeester Van Zanen doet niet mee met andere grote steden: ‘Geen vuurwerkverbod in Den Haag’

Column Laak is nog steeds een oer-Haag­se wijk. De allerbe­roemd­ste Hagenees komt er vandaan

17 september ,,Nou, we staan er weer lekker op, mensen”, verzucht de bewonersorganisatie Radilaak uit Laakkwartier. Het oostelijk deel van Laak staat op een lijst waar je niet op wilt staan en dan ook nog bovenaan: de slechtste buurt van Nederland. Gefeliciteerd met je diploma. Dat het een zwakke wijk is wist ik, dat het zó erg was gesteld niet. Want wie gaven dat slechte rapportcijfer van 5,6, waardoor Laak op nummer 1 staat? De wijkbewoners zelf. Dat maakt het zo pijnlijk.