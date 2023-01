Burgemeester Van Zanen introduceert nieuwste Gouden Boekje Museum Panorama Mesdag

Met video Rutte vindt koranver­scheu­ring een ‘smakeloze’ actie, Turkije ontbiedt Nederland­se ambassa­deur

Turkije heeft de Nederlandse ambassadeur in Ankara ontboden vanwege een protest in Den Haag waarbij een koran werd verscheurd. Wopke Hoekstra, minister van Buitenlandse zaken, begrijpt dat de actie als ‘provocerend’ wordt gezien, maar benadrukt dat in Nederland de vrijheid van meningsuiting ‘een groot goed is’. Premier Mark Rutte noemt de actie evenwel ‘smakeloos’.

15:03