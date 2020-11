Burgemeester Van Zanen reageert op maatregelen: ‘Nog te veel Hagenaars in de auto en tram’

coronaEr zitten te veel Hagenaars in de auto en in de tram, zegt burgemeester Jan van Zanen. Met het groei van de coronabesmettingen in Den Haag liep het aantal verkeersdeelnemers de afgelopen weken wel iets terug, maar niet genoeg. ,,Het zijn er nog veel meer dan in de eerste coronagolf, in maart. En dat moet beter.”

Zijn boodschap is duidelijk: maak geen onnodige uitstapjes, beperk jezelf in je sociale contacten en houd je aan de nieuwe en helaas strengere coronamaatregelen die het kabinet zojuist heeft genomen. Dus niet meer dan twee gasten in huis en niet meer dan met twee mensen naar buiten.

,,Doe het voor jezelf en doe het voor de zorg’’, zegt Van Zanen, want de ziekenhuizen en andere zorginstellingen hebben het al heel zwaar en krijgen het nog zeker twee drie weken vol voor de kiezen. ,,De situatie is qua capaciteit nu hanteerbaar, maar de verpleegkundigen en de artsen lopen op hun tandvlees en hebben het leed in de ogen staan’’, verzucht de burgemeester.

Het aantal besmettingen met corona lijkt iets af te vlakken, ook in Den Haag, maar het is nog niet genoeg, erkent Van Zanen. En dus moeten de theaters, de musea, de pretparken dicht ,,Dat is vreselijk natuurlijk. Maar als we ons allemaal inzetten, dan zijn we straks veel beter af.’’

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.