Burgemeester Van Zanen: ‘We gaan horecazaken controleren morgen’

Morgen wordt er gehandhaafd, laat een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen weten. ,,Dit weekend is net zoals anders. We werken steekproefsgewijs en meldingsgericht, op basis van excessen.”

Geen gedoogbeleid

,,Er is geen sprake van gedoogbeleid”, laat ook de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema via een woordvoerder weten. ,,De veiligheid van ieders gezondheid is van groot belang. We verwachten dat ondernemers zich aan de regels houden en zullen dat ook in de gaten houden.”