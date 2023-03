Burgemeester Van Zanen wordt er moedeloos van: Met Extinction Rebellion valt geen afspraak te maken. Niks

Verkeers­druk­te verwacht dit weekend vanwege protesten, maar geen omleidin­gen

De wegen in Den Haag zullen komende zaterdag niet worden omgeleid. Wel waarschuwt de gemeente voor drukte in het verkeer. ,,We gaan ervan uit dat alle wegen bereikbaar blijven”, zegt de woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen.