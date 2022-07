Burgemeester Van Zanen zingt met John Medley in videoclip van nieuwe versie ‘O, o Den Haag’

Hoe is het nu met? Harrie Jekkers blikt nog één keer terug en gooit dan handdoek in de ring: ‘Misschien voor altijd’

Zo, deze zomer nog even negen voorstellingen spelen en dan is het echt afgelopen met Achter de duinen, het belachelijk succesvolle programma waarmee Harrie Jekkers sinds 2018 met enige regelmaat de Koninklijke Schouwburg in zijn geboortestad Den Haag tot de nok toe vult. En dan? ,,Dan kap ik ermee. Misschien voor een jaar, misschien voor altijd. Je merkt toch dat je ouder wordt. Pijntje hier, pijntje daar.’’

26 juni