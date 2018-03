'Burgemeester voelt zich meisje door tas van Schilderswijkers'

,,Ze vond de tas prachtig. Ze kreeg een grote lach op haar gezicht toen ze de tas in handen kreeg'', vertelt designer Omar Munie over het moment dat burgemeester Krikke de handtas te zien kreeg. Hij was vandaag met vier inwoners van de Schilderswijk in het stadhuis om de smaragdgroene tas met gele stiksels en Haags logo te overhandigen. Het clubje mannen heeft de afgelopen dagen hard gewerkt aan de tas. Ze wilden de burgemeester een hart onder de riem te steken nadat deze maand haar tas met geweld werd afgenomen in de Schilderswijk. Zo wilden de inwoners laten zien dat de wijk niet zo slecht is als men vaak denkt.



De overhandiging was volgens de Haagse ontwerper erg spannend. ,,Het viertal haar nog nooit ontmoet dus die waren erg zenuwachtig. Gelukkig is mevrouw Krikke benaderbaar. Ze was zó blij en zo trots op ze. Ze zei dat ze zich weer een meisje voelde door de tas.''



Het gebaar raakte de burgemeester vooral omdat het initiatief vanuit de buurt kwam. De Schilderswijk heeft dan ook een warm plekje in haar hart veroverd. ,,We mogen trots zijn op Den Haag met zo'n burgemeester. Ze laat zich niet uit het veld slaan. Ze is na de beroving al vier keer naar de Schilderswijk gekomen'', vertelt Munie. Lachend: ,,Eigenlijk vond ze het ergste aan alles dat ze in het politiebericht een 54-jarige Haagse werd genoemd.''