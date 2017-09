Burgemeester wil ingrijpen bij burenruzie

Het gaat om de mogelijkheid bij totaal vastgelopen burenruzies een dwangsom, een bezoekverbod of een tijdelijke uithuisplaatsing af te dwingen. Volgens de Rijswijkse burgemeester Michel Bezuijen, die de gemeenteraad vraagt hem die extra bevoegdheid te geven, is het een uiterste middel. ,,Om de verwachtingen meteen te temperen: ik kan straks niet zomaar ingrijpen bij elk burenconflict’’, zegt Bezuijen. Hij geeft aan wel te kunnen optreden als alle andere interventies hebben gefaald. ,,Zoals gesprekken tussen de ruziënde partijen, bemiddeling door de wijkagent of mediation.’’

APV

Gemeenten hebben sinds 1 juli de juridische mogelijkheid om de algemene plaatselijke verordening (APV) op dit punt aan te passen. Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag bereidt eenzelfde verzoek voor aan de Haagse gemeenteraad.

Hoe vaak zulke gevallen voorkomen in Rijswijk wil de gemeente niet zeggen ‘om te voorkomen dat te herleiden is om wie het gaat’. Ook bij ernstig uit de hand gelopen ruzies tussen bewoners van huurwoningen wordt altijd eerst de woningcorporatie ingeschakeld. Rijswijk Wonen met ruim 6.000 woningen zegt dat het aantal van zulke ernstige gevallen ‘zeer gering’ is. Vidomes (2.502 woningen en 130 Koopgarant-koopwoningen) kan ze op jaarbasis ‘op één hand tellen’.

Patstelling

Rijswijk Wonen vindt het prettig straks te kunnen overleggen met de burgemeester. ,,In de enkele gevallen dat je, ondanks alle inzet van diverse partijen om oplossingen te zoeken, in een patstelling zit. Er is dan wel sprake van een zeer uitgebreid dossier.’’

Ook Vidomes vindt ‘hoe meer wordt gedaan op dit gebied, hoe beter’. ,,Als het écht niet meer anders kan, dus’’, zegt een woordvoerder.