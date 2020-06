Burgemeesters nog altijd blank, man en beetje gerimpeld. Maar hoe erg is dat?

Moskeeën twijfelen over openen van deuren: ‘Druk vanuit achterban wordt steeds groter’

7:01 Veel moskeeën in Den Haag en omgeving twijfelen of ze na 1 juli hun deuren weer openen voor bezoekers, ondanks de versoepeling van de coronamaatregelen. De angst voor corona zit er nog goed in. Bovendien zou het moeilijk zijn om de richtlijnen na te leven. De druk van de achterban om weer open te gaan, is echter groot.