Burgemeesterswoning in Wassenaar te koop: € 1.985.000

Het pand aan de Prinses Marielaan 17 staat momenteel leeg. Voormalig burgemeester Jan Hoekema was de laatste bewoner. Zijn opvolger Charlie Aptroot woont in Zoetermeer, waar hij ook het burgemeesterschap bekleedt. In Wassenaar is hij interim.

Er was in de periode van Hoekema veel te doen over de ambtswoning. Vlak na zijn aantreden in Wassenaar in 2007 werd het huis verbouwd en liepen de kosten daarvan veel hoger op dan beraamd, 630.000 euro in plaats van twee ton. De oppositie was destijds furieus en sprak er schande van. Hoekema hoefde slechts 860 euro per maand aan huur te betalen voor het bewonen van de kapitale halfvrijstaande villa.