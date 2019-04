Burger King Spuistaat ontruimd, brandweer zoekt naar mogelijke brand

De brandweer werd ingeschakeld omdat de rook die uit het rookkanaal kwam van kleur veranderde. ,,Normaal is de rook wit”, legt de woordvoerder van de brandweer uit. ,,Dat wil zeggen dat er voldoende vocht in de rook zit. Als de rook grijs wordt kan dat duiden op een brand in de afzuiginstallatie. Uit voorzorg hebben we het pand ontruimd.”



De brandweer is op zoek naar de mogelijke aanstichter van de rookverkleuring. ,,We controleren de systemen om te kijken of er daadwerkelijk brand is.”



