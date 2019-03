Burgerafval beter in de zak dan op de grond

Een van de bedrijven die meededen, was fastfoodketen McDonald's. Bij alle restaurants in de regio Den Haag speurden medewerkers met een vuilniszak in de hand naar overgebleven Happy Meal-doosjes en lege frisdrankbekers. Ook bij de McDrive aan de Binckhorstlaan staken ze de handen uit de mouwen. ,,Wij nemen onze verantwoordelijkheid", zegt Floor Uitterhoeve van McDonald's Nederland. ,,Zwerfafval is ons een doorn in het oog en we werken al jaren nauw samen met NederlandSchoon en gemeenten om zwerfafval te voorkomen en op te ruimen.”



