Burgerbeweging en Het Groene Consortium gaan overnamestrijd om Eneco aan tegen Shell

Even vragen aan Na Koningsdag plastic uit de grachten halen

18:57 Op Koningsdag is het groot feest in Den Haag en Delft, maar de pret heeft ook een keerzijde: een dag later liggen de grachten vol met plastic. Daarom organiseert WWF Haaglanden samen met Boot Varen Den Haag en The Hague Boot een schoonmaakactie. Teamcoördinator Cees de Vos zegt dat het de bedoeling is dat het in de toekomst vaker gaat gebeuren.