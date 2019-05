Burgerinitiatief: eigen kinderen moeten als eerste huurwoning krijgen in Rivierenbuurt

,,Ik ben geboren en getogen in de Rivierenbuurt. Ik vraag jullie, gemeenteraad van Den Haag, of jullie ons kunnen helpen.’’ Bewoonster An Verwaal hield vanmorgen in het stadhuis in een commissievergadering een pleidooi recht uit haar hart om voor kinderen die opgroeien in de Rivierenbuurt betaalbare woningen beschikbaar te krijgen.

De laatste tijd rukt nieuwbouw er op en die is volgens Verwaal onbetaalbaar. Gezinnen worden uit elkaar gerukt omdat de kinderen, als zij zelfstandig gaan wonen, de huizen niet kunnen betalen. ,,Wij eruit, geld erin,’’ zei Verwaal. ,,Wij leggen het loodje. Er is heel veel nieuwbouw gepleegd. Het zijn allemaal vreselijk dure woningen.’'

Het doet haar zeer, want de sociale cohesie in de buurt is sterk en veel families hebben al zeven generaties hun roots in de wijk liggen. ,,Waar blijven de woningen voor ons? Voor onze kinderen? Waar blijft dat’’, richtte ze zich tot de commissie en tot wethouder Boudewijn Revis (VVD).

Volledig scherm Verhuisdozen in een kamer © ANP

‘Wij willen elkaar niet kwijt’

De Haagse begon een burgerinitiatief dat het mogelijk moet maken dat kinderen die er opgroeien voorrang krijgen bij het toewijzen van een woning. Juridisch ligt dat lastig, maar wethouder Boudewijn Revis zei haar gevoelens te begrijpen en zei dat hij in gesprek gaat met de corporaties wat de mogelijkheden zijn. Mogelijk kunnen kinderen voorrang krijgen bij het toewijzen van een woningen die speciaal voor jongeren zijn.

Raadslid William de Blok van Hart voor Den Haag/Groep de Mos vroeg aan de bewoonster waar de volwassen kinderen nu naartoe vertrekken als ze zelfstandig gaan wonen. ,,Ze blijven binnen Den Haag, maar wij willen alleen maar in de Rivierenbuurt wonen. Wij willen elkaar niet kwijt. We gaan hartstikke tof met elkaar om. Waarom moet dat nou verpest worden?’’

De buurt is volgens haar een bonte mix geworden. ,,Maar er zijn nooit etnische conflicten geweest.’’ Wel rukken dus de dure woningen op, tot haar groot verdriet.

Andere wijken

Revis stelde dat er een evenwichtig woningbestand komt. De situatie in de Rivierenbuurt is volgens hem wel exemplarisch voor andere delen van Den Haag. De verbondenheid van buurtbewoners speelt ook in andere wijken. ,,Het probleem van de Rivierenbuurt lijkt op andere wijken. We zijn ook met Duindorp in gesprek. Maar als iedereen zou zeggen: ‘De huizen alleen voor de mensen uit onze wijk’, komt Den Haag op slot te zitten,’’ stelde hij.

Pieter Grinwis, raadslid van CU/SGP, stelde dat Den Haag de sociale cohesie in wijken van generatie op generatie op de een of andere manier moet koesteren. ,,Ik zou de wethouder willen uitdagen meer betaalbare woningen in of rond de Rivierenbuurt te bouwen”, zei Martijn Balster, fractieleider van de PvdA. Hij vindt dat er te weinig sociale woningbouw in Den Haag wordt gepleegd.

Wethouder Revis stelde vanochtend dat er stevig aan de weg wordt getimmerd. Er komen volgens hem komende jaren, honderden, zo niet duizenden goedkope huurwoningen bij, stelde hij.

Het burgerinitiatief van An Verwaal wordt doorgeschoven naar de gemeenteraad. Die praat er later over door.