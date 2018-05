Burgerwacht tegen terreur in Haags Zuiderpark: 'dit is van de zotte'

De wurging van vier zwanen en het vertrappen van de eieren is een voorlopig dieptepunt voor het Haagse Zuiderpark dit jaar. In februari werd de grote ijsbaan nog vernield en een bijenkolonie verwoest, ook zijn onderkomens van herten gesloopt en werden planten en bloemen verbrand. Vorige week nog werden waterfietsen vernield en kano's gestolen bij het paviljoen. ,,Een treurige opsomming die erop duidt dat er structureel wat mis is'', zegt Richard de Mos, partijleider van Groep de Mos, de grootste partij van Den Haag.



De Stichting Zuiderpark - die optreedt namens gebruikers en ondernemers in het park - en partijen in de gemeenteraad zijn de vernielingen en mishandelingen beu. ,,We kijken nu binnen onze werkgroep veiligheid of we een eigen patrouilleteam kunnen opzetten'', meldt bestuurslid Charles Crown van de stichting. ,,Zoals een Buurt Interventie Team in andere wijken. Het is van de zotte wat er gebeurt. En we hebben geen idee wie hierachter zit.''



Meer surveillance

De politie en de gemeente hebben sinds 1 mei het aantal surveillances in het park al opgeschroefd, meldt een woordvoerder van de gemeente. Maar de 'groene long' tussen Moerwijk, Leyenburg en Transvaal heeft een omvang van ruim 50 voetbalvelden, dus de kans dat daders op heterdaad betrapt worden, is klein. ,,Bij hotspots kan tijdelijk cameratoezicht helpen'', zegt De Mos. Ook de PvdA en de VVD zijn daar voor. ,,Dat is een oplossing op bepaalde plekken'', zegt ook VVD-fractieleider Frans de Graaf.



Crown van de Stichting Zuiderpark gaat dit komende week bepleiten in een overleg met de autoriteiten. ,,Maar de burgemeester moet daarvoor toestemming geven.''