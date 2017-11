Bus- en tramritten vanaf 2018 iets duurder

Duur leesvoer: boek van bijna 50.000 euro onthuld

10:12 Het Geheim van de Meester is met een prijs van 49.034,95 euro het duurste boek van Nederland. Gisteravond werd het door auteur Mark Zegeling onthuld in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. The Gold Edition van Het Geheim van de Meester, naar het gelijknamige tv-programma, is bekleed met 23 karaat bladgoud en afgewerkt met een patroon van 18 karaat goud in de vorm van de Fibonacci-krul, afgezet met parels. Het ontwerp is een artistieke impressie van het Meisje met de Parel. De ‘gewone’ versie is een stukje goedkoper: 34,95 euro.