Bus van bezorger gestolen in Den Haag, 20 tot 30 pakketjes niet meer teruggevonden

Verkame­rings­ver­bod pakt slecht uit voor studenten; gemeente draait maatregel weer deels terug

Den Haag gaat het verkameren van woningen in een aantal wijken weer onder bepaalde voorwaarden toestaan. De gemeente wil zo meer ruimte creëren voor onder meer het groeiend aantal studenten in de stad. Het gaat alleen om wijken waar dit geen gevolgen heeft voor de leefbaarheid. ,,We zijn wat dat betreft een beetje doorgeschoten in het op slot zetten van de stad.’’

12:17