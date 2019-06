Buschauffeur bespuugd en bedreigd door passagier die niet wilde betalen in Voorschoten

Taxibedrij­ven in actie tegen discrimina­tie: 'Wilde taxichauf­feurs verpesten de markt'

9:02 Diverse Haagse taxicentrales gaan maatregelen nemen tegen chauffeurs die passagiers weigeren mee te nemen wegens hun afkomst of identiteit. Dat laten ze weten aan Ben Manuputty, organisator van The Hague Pride, die verbolgen was omdat twee dragqueens tijdens het regenboogfestijn bij geen enkele taxi mochten instappen.