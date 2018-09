Buschauffeurs en trambestuurders hebben geen contant geld meer op zak

Een heikel punt van de nieuwe manier van reizen, is dat er in de bussen van de HTM geen ruimte is voor de nieuwe betaalautomaat. Toch werd eerder dit jaar ook bij buschauffeurs het cash geld weggehaald. Een kaartje kopen kan dan wel met de pinpas of creditcard. ,,En bij ov servicewinkels op stations in de regio’’, vertelt directielid Ernst Moeksis.



Hoewel het in Nederland juist een trend lijkt om minder te ‘cashen’ en meer te pinnen, blijft de HTM reizigers toch de mogelijkheid om met muntgeld te betalen geven. Ook omdat het bedrijf ziet dat er nog steeds veel kaartjes met contant geld worden betaald. ,,Er wordt 1,3 miljoen keer per jaar een kaartje met contant geld gekocht’’, aldus Moeksis. En die betaalmogelijkheid wil het bedrijf gewoon mogelijk houden. ,,Mensen doen het bijvoorbeeld om zicht op hun budget te houden, uit privacyoverwegingen of omdat ze gewoon geen pinpas hebben. We hopen dat de nieuwe betaalautomaten ook daarom zo lang mogelijk meegaan.’’



HTM maakte de keuze uit veiligheidsoverwegingen. ,,Zo voorkomen we dat overvallers buit kunnen maken bij onze medewerkers. Dat hebben we weleens meegemaakt, maar niet vaak.’’En het heeft volgens Moeksis nog een voordeel: ,,Soms komen er veel toeristen tegelijkertijd een tram in die allemaal met contant geld een kaartje willen kopen. Dat gebeurt dan terwijl de trambestuurder rijdt. Door de afschaffing is er ook meer aandacht voor het verkeer.’’



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!