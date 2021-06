Busje explodeert in Scheveningen: één gewonde, bewoners mogen vanavond terug naar huis

LEES TERUGEen explosie in een bestelbus in de Hoogaarsstraat in Den Haag heeft vanmorgen een ravage veroorzaakt. Het dak en de zijkant van de bestelbus zijn deels door de knal weggeblazen. Twee mensen zijn bij de explosie gewond geraakt, één van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten hebben de omgeving ruim afgezet. Volg alle ontwikkelingen via ons blog onderaan het artikel.

Delen per e-mail

Ruim twintig huizen hebben schade opgelopen. ,,Meerdere ruiten zijn gesprongen en bewoners zijn uit voorzorg uit hun woning gehaald”, zegt een woordvoerder van de brandweer. ,,Bij een aantal woningen is ook schade aan de bouwconstructie ontstaan, waardoor ze mogelijk onbewoonbaar verklaard worden.”

Voor bewoners van de huizen die ontruimd zijn, is tijdelijke opvang geregeld in een strandtent in de buurt. Afhankelijk van de uitslag van het onderzoek, kan voor langere tijd opvang worden geregeld.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Volledig scherm Een explosie in de Hoogaartstraat in Den Haag heeft dinsdagochtend een ravage veroorzaakt. Eén persoon zou bij de ontploffing gewond zijn geraakt. De politie doet onderzoek. © Jos van Leeuwen

In de bus

Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, werden gealarmeerd en kwamen met veel eenheden ter plaatse. Rond 11.30 uur hebben de hulpdiensten voor onderlinge afstemming Grip1 afgekondigd. ,,Meerdere personen zijn gecontroleerd. Eén persoon is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De ernst van de verwondingen is nog niet bekend.”

De gewonde die naar het ziekenhuis werd gebracht, zat volgens de woordvoerder in het busje op het moment van de ontploffing. De andere gewonde, een van de omstanders die in de straat was, is behandeld door ambulancepersoneel.

Burgemeester Jan van Zanen onderbrak een vergadering om poolshoogte te nemen in de straat. ,,Om te kijken hoe het met de bewoners gaat en om hulpdiensten een hart onder de riem te steken”, zegt zijn woordvoerder.

Tekst gaat verder onder de kaart.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Sleutels ingeleverd

Bewoners van de Hoogaarsstraat zijn gigantisch geschrokken van de explosie in hun straat. ,,Zoooo, wat een klap. Alsof er levend vuurwerk voor de deur was. Het leek een inslag in je eigen huis”, zegt een van hen bij het afzetlint van de politie.

,,Alleen mijn raam boven de voordeur ligt eruit”, zegt Angeles, die ook in de straat woont aan. ,,Ik was net boodschappen doen.” Haar sleutels heeft ze aan de brandweer moeten geven. ,,Ik hoop dat mijn beestjes nog leven. Ik heb cavia’s en vogeltjes in huis.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Volledig scherm Hulpdiensten hebben de omgeving ruim afgezet. © District 8

Verslaggevers Maaike Kraaijeveld en Ingrid de Groot waren in de straat aanwezig. Volg alle ontwikkelingen hieronder.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.