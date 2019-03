Busje neemt duik in Scheveningse haven

Video Supporters­ho­me Vitesse beklad door aanhangers ADO Den Haag

17:40 ARNHEM - Supportershome Monnikenhuize op het terrein van stadion GelreDome in Arnhem-Zuid is beklad door aanhangers van ADO Den Haag. Op twee muren van het onderkomen van de Supportersvereniging Vitesse zijn de letters ‘FCDH’ gespoten, de afkorting van FC Den Haag, een naam die ADO Den Haag in het verleden voerde.