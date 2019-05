Busje van Cool Blue neemt verkoelende duik in vijver

Politie lost waarschu­wings­schot bij arrestatie van 17-jarige jongen met pistool op zak

13:48 Politieagenten in Den Haag waren gisteravond genoodzaakt om een waarschuwingsschot af te vuren om een 17-jarige verdachte van een bedreiging in te rekenen. De jongen had een vuurwapen op zak die hij tijdens het vluchten voor de politie weg had gegooid.