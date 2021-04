Busjes met arbeidsmigranten moeten weg van bomvol Kaapseplein

Zeven jaar cel geëist tegen ‘DHL-bezorger’ na gewelddadi­ge overval op woning

31 maart Als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt, gaat Leidenaar Yacoub A. (24) jarenlang de cel in voor een gewelddadige overval op een woning in Rijswijk. De bewoonster werd 22 april vorig jaar in haar eigen huis vastgebonden en kreeg een vuurwapen tegen haar hoofd. Tegen A. werd woensdag in de Haagse rechtbank een gevangenisstraf van zeven jaar geëist.