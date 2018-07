Buslijn 23 niet meer door Muziekbuurt: Rijswijk teleurgesteld

Wel lukte het om twee andere voorstellen van de MRDH van tafel te vegen waarin buslijnen werden ingekort of omgeleid. Wethouder Björn Lugthart (Mobiliteit) was dan ook gematigd positief. ,,Van meet af aan heb ik me hard gemaakt voor het behoud van de huidige buslijnen in Rijswijk. Dat is voor het grootste deel gelukt en daar ben ik heel blij mee'', zegt hij. ,,Minder blij ben ik met het feit dat buslijn 23 niet meer door de Muziekbuurt zal rijden. Ik zal er op aan blijven dringen dat de MRDH terugkomt op dit besluit.''



Lugthart wil de mogelijkheden onderzoeken voor alternatief openbaar vervoer in de Muziekbuurt. Ook dwong hij af dat de MRDH gaat monitoren of er daadwerkelijk tijdswinst is door het links laten liggen van de Muziekbuurt. Als dit niet het geval is, dan zal de regio opnieuw naar het besluit kijken.