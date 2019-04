Busra verliest aanstaande man, broertjes en neef bij crash A12: ‘Wat moet ik zonder jullie?’

De mooiste dag in het leven van Busra uit Zoetermeer sloeg om naar de donkerste. ,,Gisteren één van de mooiste dagen gehad in mijn leven met jou, met jullie. Mijn man, mijn twee liefste broertjes en mijn neefje”, begint Busra haar bericht over haar verloofde Joey (26) uit Rotterdam, haar twee broers Yunus (16) en Mohammed (21) uit Zoetermeer en neef Emre (18) uit Den Haag. Bij het bericht deelt ze foto’s van de toen nog feestelijke avond.



De dinsdag stond in het teken van de aanstaande bruiloft en er werd een Hennafeest in Den Haag georganiseerd voor Busra en haar familie. Ook de vier jongens waren daar. Nadat het feestgezelschap thuiskwam in Zoetermeer, besloten de vier jonge mannen toch nog wat gaan drinken in Den Haag om de mooie avond te vieren. ,,Ik wilde dit niet van jullie afnemen, dus ik liet jullie gaan… Als ik de tijd kon terug draaien had ik dat nooit gedaan”, schrijft de aanstaande bruid. Even na één uur kwam het viertal om het leven bij een crash op de A12.

Kusjes

Ze blikt terug naar de laatste momenten die ze had met haar broertjes en verloofde: ,,Yunus gaf me, voordat hij wegging, zoveel kusjes. Ik duwde je weg omdat ik je irritant vond. Vandaag aan het bed was je zo koud. Het enige wat ik toen wilde, was kusjes. Joey, de liefde van m’n leven, zei gisteren voordat hij wegging: ‘Buss, beloof me dat dit voor altijd is.’ Wat wij hadden had niemand. Jij en ik weten dat. Je gaf me een knuffel en ging weg. Met mijn broertjes, ook jouw broertjes. Mimi, m’n kleine grote broertje: ik was altijd de enige die jou begreep, zei je. Ik hou van jou klein muisje, zei je altijd.”



,,Jullie zeiden me altijd: ik weet echt niet wat ik zonder jou moet, Buss. Maar wat ik moet ik zonder jullie? Hoe moet ik wakker worden zonder jullie thuis? Het huis is zo leeg zonder jullie drietjes. Ik hou van jullie, voor altijd.”

Zus

Ook de zus van de overleden Joey, Kelly, heeft vanochtend op Facebook haar verdriet gedeeld om de dood van haar broer. ,,Wie had dit gedacht... dat dit de allerlaatste dans zou zijn met je moeder. Het was het laatste moment dat ik je zag lachen", schrijft Kelly bij een video van haar broer en moeder. ,,Ik heb je in een lange tijd niet zo gelukkig gezien. Wat Busra met jou deed was zo fijn en zo mooi om te zien. Alsjeblieft, laat me wakker worden uit deze nachtmerrie. Ik wil dat je nu voor mijn deur staat en zegt: ‘zus, wat is dit nou voor slechte grap!’ Ik wil je terug!!!”



Wat er in de fatale autorit op de A12 richting Den Haag is gebeurd, is niet duidelijk.