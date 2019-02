Bussen met ijshockey-supporters door ME aan de kant gezet en teruggestuurd

Van villawijk tot vuilnis­belt: ‘Grote puinhoop aan Uithof­slaan’

14:01 De woning van Aad Alleblas aan de Uithofslaan, pal op de grens van Westland en Den Haag, staat in een villawijk, maar hij waant zich al jaren op een vuilnisbelt. In een wijk die bij een calamiteit ook nog eens volledig van de buitenwereld is afgesneden. ,,We zitten als ratten in de val.”