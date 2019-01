Busvervoerder EBS deze zomer naar Haaglanden

Connexxion stelde daarin dat MRDH de bieding van het bedrijf te laag had beoordeeld en dat dat te wijten was aan 'inhoudelijke fouten' van de Metropoolregio.



Inmiddels heeft Connexxion laten weten het bezwaar tegen de concessieverlening aan EBS in te trekken. EBS kan nu dan ook volledig aan de slag met de voorbereidingen om het busvervoer in de regio Haaglanden op zich te nemen. EBS is een bedrijf met Israëlische wortels en met ambities om in een hoog tempo te groeien in Nederland. Het bedrijf wil in 2020 in de top-drie staan van grootste ov-bedrijven van Nederland.



EBS sleepte in juli 2018 de opdracht van 400 miljoen euro voor het openbaar vervoer in Haaglanden binnen. Het pakket dat het bedrijf mag gaan beheren omvat het volledige busvervoer in de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Westland, Wassenaar en Zoetermeer en delen van Den Haag.



MRDH koos voor EBS omdat het bedrijf 'het best aan de gestelde criteria' voldeed. ,,EBS heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan, kan inspelen op nieuwe technologische ontwikkelingen en zorgt voor de reiziger voor meer mogelijkheden om met de bus te reizen.‘’



