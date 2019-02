Buurman als nieuwsbron: ‘De burger 'on the spot' is altijd sneller’

Hij voelt niets voor een gesprek over de serie foto's die hij deze week maakte van de overkant van zijn huis. Tot zondagmiddag was dat blokje huizen in de Jan van der Heijdenstraat 'gewoon' het portiek aan de overkant. Maar aan het einde van die middag veranderde zijn uitzicht in één klap in nationaal nieuws. Toen pakte hij zijn camera.



Rakesh Poeran legde vervolgens het proces vast van de eerste schokkende verwoesting van de huizen van drie gezinnen tot aan het gapende gat dat er van overbleef. Neutraal. Steeds vanuit hetzelfde standpunt in zijn huis.



Pur sang verslaggeving van wat er gebeurt in zijn straat. Poeran trekt er ook de aandacht mee van deze krant. Dat hij zegt dat hij niets heeft toe te voegen aan de beelden en daarom een gesprek afslaat, versterkt de zeggingskracht van de 'tijdlijn' die hij maakte: Poeran legt vast zonder eigen belang en is geen ramptoerist. Zo wordt hij van overbuurman een objectieve nieuwsbron.