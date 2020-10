Buurmannen laten zich niet kisten: met vuurwerkbom vernielde minibieb meteen gerepareerd

Met toen al naakt badende vrouwen schildert Anders Zorn het idyllische Zweedse landleven van rond 1900

9 oktober Na maanden van gedwongen stilte heeft het Kunstmuseum Den Haag weer een internationale trekker. Zaterdag opent De Zweedse idylle, een overzichtstentoonstelling van de Zweedse schilder Anders Zorn (1860-1920). In Europa is hij nog niet zo bekend, in Scandinavië geldt hij als een van de belangrijkste schilders van de negentiende eeuw.