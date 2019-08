Buurt begrijpt niet dat beschoten barbershop gewoon open was

Maar liefst acht kogels werden op de kapperszaak afgevuurd in de nacht van donderdag op vrijdag. Volgens verschillende buren die de knallen hoorden, kan het niet anders dan dat het een automatisch wapen was. ,,Heel snel achter elkaar”, zegt een vrouw. ,,We waren net thuisgekomen en stonden nog in de keuken toen we die knallen hoorden.” Hoewel ze nog buiten ging kijken zag ze niemand. Ook hoorde ze geen auto of motor wegrijden. ,,Maar stel je voor dat we net wat later waren thuisgekomen...”