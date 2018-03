Buurt boos op 'overlastgevend' restaurant Fratelli en gemeente

,,Wij doen echt alles om overlast te verminderen'', beweert eigenaar Aziz Arabe. ,,We gooien bijvoorbeeld 's avonds geen wijnflessen meer buiten in de container. Die vergruizen we in het restaurant met een speciaal apparaat. Geluidloos voor de buurt.''



Arabe is sinds twee jaar eigenaar van restaurant Fratelli, bij de Hofvijver. Ook Peter de Jong, waarmee Arabe in zijn horecazaken altijd samenwerkt, herhaalt dit.



Cab Vermeulen, als buurman wonende aan de Hoge Nieuwstraat reageert met een zucht. ,,Alstublieft... Allemaal voor de bühne.'' Want volgens Vermeulen is de ergernis over de op de stoep staande, geregeld overvolle vuilcontainers van het restaurant al aangekaart bij de vorige eigenaar - toen de zaak nog draaide onder de naam Caio Caio. De Jong noemt het een 'geërfd probleem' waaraan gewerkt wordt. Er zou een vergunning zijn aangevraagd om de bakken op straat aan het zicht te onttrekken. Maar het duurt de buurt allemaal te lang. Vermeulen: ,,Van de gemeente horen we dat ze handhaven. Dat er processen-verbaal zijn uitgeschreven. Maar hoeveel processen-verbaal zijn er nodig om iets te laten veranderen?''



Daarom hebben omwonenden recent een advocaat ingeschakeld. ,,Die komt in actie om de gemeente bestuursdwang te laten toepassen. Wij twijfelen aan hun handhavende rol.''