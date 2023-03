Buurt boos over handelen gemeente rond kap van 158 bomen: ‘We zijn op het verkeerde been gezet’

Nieuwkomer BBB ook bij water­schaps­ver­kie­zin­gen grote winnaar

Het heeft even op zich laten wachten, maar de definitieve uitslagen voor de waterschapsverkiezingen zijn binnen. De BBB is bij de hoogheemraadschappen van Delfland en van Rijnland als grote winnaar gekozen. Bij Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, waar een deel van Zoetermeer onder valt, is Water Natuurlijk de grootste partij geworden.