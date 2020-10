Buurt geschokt door overleden vrouw Wognumstraat: “Er was wat aan de hand”

De politie startte zondag een uitgebreid onderzoek nadat er een overleden persoon in de woning was aangetroffen. Wie er is gevonden, of het om de bewoonster gaat en er sprake is van een misdrijf of wat anders, daar kan nog geen enkele mededeling over worden gedaan, laat een politiewoordvoerder weten. ‘Er wordt onderzocht of de overleden persoon de bewoonster van de woning is. Zij is als vermist opgegeven. Tevens is een 26-jarige man uit Zoetermeer aangehouden. Zijn rol wordt onderzocht', aldus de politie.