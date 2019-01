Buurt heeft het helemaal gehad met dumpen rotzooi in park

Gregor Serban is de vuilstapels helemaal zat. Al sinds oktober vorig jaar wordt met regelmaat afval aangetroffen in Park Overvoorde in Rijswijk. Serban en zijn collega-buurtpreventen van Steenvoorde-Noord zijn vaak degenen die de treurnis aantreffen tussen het groen. ,,Het is in oktober vorig jaar begonnen en het is goed raak. Er zitten soms hele stapels huisraad bij. Het wordt steeds erger."

Wasmachines, stofzuigers, bagagekoffers van een motor, planken. Allemaal is het inmiddels wel voorbij gekomen. ,,We hebben zelfs een hele laminaatvloer in een sloot gevonden. Dat laminaat is geen natuurlijk hout. Dat is troep, giftig, en komt allemaal in de natuur terecht."

En dan heeft Serban het nog niet eens over het drugsafval dat ook gevonden is. Vaten met onbekende inhoud. ,,Misschien van een xtc-lab, amfetamine ofzo."

Den Haag

Serban kan er met zijn pet niet bij. Grof vuil wordt in Rijswijk gratis opgehaald, of kan simpelweg naar de milieustraat worden gebracht. Hij denkt dat het wellicht vanuit Den Haag gedumpt wordt, omdat de ingang van het park aan de Guntersteinweg op de rand van Den Haag ligt. ,,Het is precies een mooi inhammetje vanuit Den Haag." Maar ook in Den Haag wordt grof vuil, na aanmelding, kosteloos opgehaald.



Elke keer meldt de buurtpreventie de troep bij de gemeente Rijswijk. Die stuurt handhavers die het vervolgens op hun beurt laten ophalen. ,,Als er vuilniszakken tussen zitten, trekken ze die open om te kijken of ze een adres kunnen achterhalen.”



Ook al lopen de buurtpreventen op onregelmatige tijden, ze hebben nog niemand op heterdaad kunnen betrappen. Maar Serban denkt dat het een kwestie van tijd is, mede omdat er een brasserie in de buurt zit en er dus regelmatig verkeer rijdt. ,,Dan bestaat de kans dat iemand het een keer ziet en het kenteken noteert. Maar liever gisteren dan vandaag."

Strafrechtelijk

De gemeente Rijswijk laat weten dat het afgelopen jaar in elk geval drie meldingen binnenkwamen over zwerfvuil in het park. Het ging om drugsafval, bouwafval en meubilair. ,,Het is bekend dat er in Rijswijk in bepaalde parken afval wordt gedumpt", aldus een woordvoerder van de gemeente. ,,Bij het op heterdaad aantreffen van overtreders die afval aan het dumpen zijn wordt direct strafrechtelijk opgetreden."

Dat doen dan de gemeentelijke handhavers. Ook kunnen opruimkosten verhaald worden als de dumper bekend is. Als er geen verdachte te vinden is, wordt een afvalbedrijf gebeld om de troep op te halen.

