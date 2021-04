Buurt in rep en roer: opvang voor daklozen in Willem Dreeshuis

De brief aan de kinderrijke buurt, waarin de gemeente aankondigt al over een maand 69 daklozen te gaan huisvesten in het Willem Dreeshuis, sloeg in als een bom. De daklozen krijgen er de kans hun droom waar te maken: hun eigen appartementje.



Bewoners van de Beeklaan stonden gisteren met geschrokken gezichten op de stoep met elkaar te praten over de brief. ,,We worden voor een voldongen feit geplaatst, terwijl beloofd was dat we zouden overleggen over de toekomst van dit gebouw. Je zou het liefst willen dat het platgegooid wordt.”