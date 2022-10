Buurt leeft mee na brand familiewasserette: ‘Abdur werkt ontzettend hard, komt zelfs mijn was thuis halen’

Zoetermeer­der (39) gestoken na vechtpar­tij bij café in Medemblik: ‘Het was een chaotische situatie’

Een 39-jarige man uit Zoetermeer is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van Medemblik. Het slachtoffer werd gestoken na een vechtpartij met meerdere personen die ruzie hadden bij een café aan de Oosterhaven.

