Buurt schrikt wakker van luid getoeter uit brandende auto

De brandweer was dan wel snel bij het brandende voertuig gekomen, toch duurde het even voordat de spuitgasten een einde konden maken aan het harde getoeter. Door de brand ontstond er kortsluiting waardoor de claxon van de geparkeerde auto bleef afgaan.

Uiteindelijk kon de brandweer de accu van de auto loskoppelen een einde maken aan de oorverdovende herrie in de buurt. Hoewel de brandweerlieden snel bij de brand waren en dus ook in rap tempo de vlammen konden doven, is er bijna niets meer over van de auto.

Het vermoeden bestaat dat de geparkeerde auto in brand is gestoken. Het is zeker niet de eerste keer dat er geparkeerde auto's vlam vatten in Den Haag en omliggende gemeenten. In Leidschendam zijn de afgelopen weken zo'n 13 geparkeerde auto's in brand gestoken.