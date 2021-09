Buurt sloeg al vaak alarm over levensgevaarlijke oversteekplek en nu gaat het écht mis: ‘Afschuwelijk’

Kind gewond bij forse aanrijding op Benoorden­hout­se­weg, één persoon aangehou­den

13:42 Een kind is vanmorgen zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de kruising van de Benoordenhoutseweg met de Laan van Clingendael in Den Haag. Het meisje is spoed en onder motorbegeleiding naar het ziekenhuis gebracht.