Buurt vreest narigheid van sloepen

De gemeente vindt het belangrijk dat meer mensen kennis maken met de Haagse wateren. Op basis van het recent door de raad vastgestelde Actieprogramma Binnenwater 2017-2020 is ze op zoek gegaan naar locaties voor de verhuur van elektrische sloepen. Nu zijn in de stad nog geen aanbieders van zulke fluisterbootjes actief, wel is het mogelijk een kano of roeiboot te huren.



Een potentiële aanlegplaats is de vernieuwde Veenkade. Een ondernemer wil daar vanaf komende zomer zes tot acht fluisterboten verhuren. Middels een enquête peilt de gemeente nu bij huishoudens aan de Veenkade en Noordwal het draagvlak. ,,De geïnteresseerde ondernemer is ook in andere steden actief", zegt een gemeentewoordvoerder. ,,Daar zijn de ervaringen positief, er is amper sprake van overlast."



Dat laatste betwijfelen bewoners van de Veenkade ten zeerste. ,,Zo'n exploitant mag dit wel een leuke plek vinden, maar hallo, wij woonden hier eerder", verzucht Jenny Huttinga, een van hen. ,,Afgelopen zomer konden we al kennis maken met de 'bierboot' met zes stampende speakers en bierdrinkende groepen aan boord. Dat soort taferelen willen we hier niet."



Zolang de gemeente niet met regels komt die 'over meer gaan dan alleen de snelheid van het vaartuig', lijkt het Huttinga beter als naar alternatieve locaties wordt gezocht. ,,Achter Den Haag Centraal bijvoorbeeld. Daar is ook nog eens veel meer parkeergelegenheid.''