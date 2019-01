Buurt vreest voor meer overlast museum COMM

,,Als het museum een feest of evenement heeft, hoor ik dat in huis. Je voelt de beats. Dat zijn echt de irritaties die hier leven in de De Ruijterstraat en de Bazarstraat.'' Omwonende Desirée Rebel doet het woord namens meerdere gezinnen die in grote onzekerheid leven over de exploitatieplannen van museumdirecteur Tobias Walraven.

Miljoenen

Hij ligt onder het vergrootglas na berichten dat in het museum met miljoenen gesmeten is. Walraven wil geld binnenhalen met de organisatie van evenementen voor de zakelijke markt. Op de website kondigt COMM aan dat zij deze kan organiseren voor 800 personen, verspreid over meerdere zalen. De vraag naar dit soort evenementen groeit volgens COMM dit jaar met veertig procent.

De buurt maakt zich zorgen om de grootschaligheid ervan. ,,De gemeente heeft altijd gesteld dat de horeca in het museum ondersteunend is. Maar dit gaat om grote feesten. En chic publiek of niet; die mensen drinken een borrel en worden dronken. Ze smijten hun fietsen tegen de gevels roken buiten.''

Polonaises

Volgens COMM valt het mee. ,,Een overtreding is nooit aangetoond, terwijl de Pandjesbrigade al vaak is komen controleren'', zegt directeur Walraven. Volgens hem moet de buurt aan de bedrijvigheid wennen. Hoewel er meer evenementen op komst zijn, hoeven de buren volgens hem niet te vrezen voor luidruchtige partijen. ,,Ik heb hier nog geen polonaises gezien. Studentenfeesten gaan we ook niet doen. ''

Muziek in de museumtuin is niet toegestaan. De deuren van de aanpalende grote zaal mogen wel open, tot onvrede van de omwonenden.