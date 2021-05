Buurtbewoner Ashna: ‘Brand brak buiten in de tuin uit’

column Langzaam aan krijgen voetgan­gers in de gaten dat ze ineens superieur zijn

19 mei De molens van de ambtenarij draaien misschien traag, maar draaien doen ze. In 2019 werd begonnen met het wegtreiteren van fietsers uit de Grote Marktstraat. De in 2012 opnieuw ingerichte en daarna opnieuw mislukte winkelstraat – menig warenhuis beet er zijn tanden op stuk - was in 2019 ineens even fietsvrij.