Buurtbewoners blij met sluiting prostitutiestraten

,,We zijn niet alleen buurtbewoners die alleen blij zijn voor onszelf, maar ook maatschappelijk betrokken mensen’’, zegt Shireen Poyck. Zij is van het buurtplatform Het Oude Centrum dat al jaren strijd voert tegen de prostitutie in woonwijken.

Poyck zegt in een eerste reactie op het nieuws dat het nieuwe college echt wil doorpakken met de verhuizing van de prostitutiestraten ‘blij te zijn als het echt zo is’.

,,Wij lobbyen al jaren voor het weghalen van de prostitutie uit een woonomgeving’’, zegt Poyck. ,,We hebben al heel lang gezegd dat prostitutie en alle overlast daarvan niet passend is in een buurt waar mensen wonen, bovendien het historische oude centrum van Den Haag en met een school om de hoek waardoor kinderen elke dag langs die straat moeten lopen.’’

Maar Poyck vindt ook dat het nieuwe college dan tegelijkertijd stappen moet zetten in de aanpak van uitbuiting van sekswerkers. ,,Niet hier sluiten, verhuizen en niet meer naar om kijken’’. Volgens Poyck zijn de buurtbewoners in hun lobby tegen de prostitutie in hun buurt zo diep in de problematiek gedoken dat ze een realistisch beeld hebben van de prostitutie, waarbij vrouwen – veelal uit arme landen en onder valse voorwendselen geronseld - worden uitgebuit.