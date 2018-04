Buurtbewoners Duindorp hakken ramen van Marina in met bijl

Zij was afgelopen winter al eens slachtoffer van vernielingen en bedreiging in de buurt, vermoedelijk omdat ze toen een Zwarte Pieten-tweet van de gemeente had geretweet. ,,Ik heb na de vernielingen in de winter uit boosheid op Twitter iets over mijn buurtbewoners gezegd en daarvan heb ik spijt’’, blikt ze terug. ,,Ik wil echt in vrede leven met de andere bewoners.’’



Eerder deze maand was een Marokkaanse familie in de wijk het slachtoffer van buurtbewoners. Na een uit de hand gelopen gewelddadige confrontatie tussen Duindorpers die zich ergerden aan de enorme trouwstoet van de dochter van het Marokkaanse gezin, gingen ook bij hen de ruiten in. In de dagen erna werd het huis van de familie bekogeld met eieren. Ook worden ze uitgescholden. Voor beide incidenten is vooralsnog niemand aangehouden. De buurt in stadsdeel Scheveningen staat bekend om zijn afkeer van mensen buiten hun eigen kring.



Marina zit nu in het donker doordat haar ramen zijn dichtgetimmerd in afwachting van de glaszetter. ,,Ik had na de vorige vernieling al een extra beschermende laag kunststof op mijn raam, maar van binnen is het glas er wel uitgevallen. Omdat die kunststof laag er op zit, hebben ze met een hakbijl geprobeerd die kapot te krijgen. Ook mijn auto is ernstig beschadigd. Die is door de politie op een veiliger plek gezet”, vertelt een zwaar aangeslagen Marina. Wat nu de aanleiding kan zijn voor de ernstige vernielingen zegt ze niet te weten.