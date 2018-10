Buurtbewoners houden brandstichter staande

Tim Akkerman financiert nieuwe plaat met rondleidin­gen

11:11 Toen de scheiding van de Haagse muzikant Tim Akkerman afgelopen zomer op televisie en in de kranten werd besproken was het ergste al achter de rug. Stephanie was, in goede harmonie, uit het huis vertrokken en Tim had het diepste liefdesverdriet achter de rug.