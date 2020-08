Buurtbewoners leggen bloemen voor omgebrachte vrouw (31): ‘Als ik thuis was geweest, had ik nog kunnen helpen’

Buurtbewoners hebben bloemen gelegd bij het appartementencomplex in Leidschendam waar vrijdag een 31-jarige vrouw is doodgestoken. Buren zijn geschokt en tasten nog steeds in het duister over wat er is gebeurd.

,,Als ik thuis was geweest, had ik misschien nog kunnen helpen", zegt een van de naaste buren van het slachtoffer. Hoofdschuddend staat hij bij de bloemen die er zijn gelegd bij hun appartementencomplex in het Abdijland in Leidschendam.

Schok

De buurt is nog niet bekomen van de schok die de gewelddadige dood van de vrouw teweeg heeft gebracht. Haar gegil op het balkon, daarna de massa politieauto's in de straat en de politiehelikopter in de lucht op zoek naar de gevluchte verdachte. ,,De politie is nog uren bezig geweest in onze afgezette straat", zegt een van de bewoners. ,,Er is ook met een politiehond gezocht naar het mes."

Quote Ik had begrepen dat ze werd gestalkt Buurman

Vooral de buurman die niet thuis was op het moment dat de vrouw op het balkon om hulp heeft staan gillen, laat het niet los. Hij kende de vrouw met Nederlandse afkomst niet goed zegt hij. ,,Ik had begrepen dat ze werd gestalkt.”

Wat er precies is gebeurd die bloedhete vrijdagmiddag in hun huurcomplex met galerijwoningen, weten de mede-bewoners niet. De politie is er ook nog niet uit. De vrijdagmiddag aangehouden 43-jarige leidschendammer die door buurtbewoners wordt omschreven als de ex van het slachtoffer, is weer vrijgelaten. Hoewel zijn rol in het drama nog wel nader wordt onderzocht, aldus de politiewoordvoerder.

Amsterdam

Politiemensen hielden vervolgens vrijdagavond een 34-jarige man uit Amsterdam aan. Of hij de dader van de dodelijke steekpartij is, heeft de politie nog niet bekend gemaakt.